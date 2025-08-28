جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، الذي بدأ زيارة رسمية إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأوضح البيان أن اللقاء، الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، شدّد على أهمية تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن وقفاً فورياً للعمليات العسكرية في غزة.

وتسعى القاهرة لتفعيل خطة أقرّتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، لإعادة إعمار غزة بكلفة تقدر بـ53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، دون أي تهجير للفلسطينيين، وهي الخطة التي رفضتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، متمسكتين بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة.