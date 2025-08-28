ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن تقديرات أمنية أشارت إلى أن قادة الحوثي المستهدفين كانوا مجتمعين في صنعاء، لمتابعة كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم جرى التخطيط له منذ مطلع الأسبوع الجاري، واستهدف "شخصيات سياسية حوثية بارزة".

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو نفَّذ ضربات دقيقة استهدفت "أهدافاً عسكرية تابعة لنظام الحوثي" في العاصمة صنعاء.

وكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، أن "من يرفع يده على إسرائيل سنقطعها"، في تهديد مباشر عقب الهجوم.

في المقابل، نفى نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر، استهداف قيادات في صنعاء، قائلاً عبر منصة إكس: "ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

ووصف الغارات بأنها "فاشلة كسابقاتها"، مؤكداً أن "العمليات اليمنية والإسناد لغزة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".