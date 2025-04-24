الحرب على غزة
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نتنياهو: لن يمنعنا أحد من مواصلة الحرب على غزة ولو وقفنا وحدنا
شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
نتنياهو: لن يمنعنا أحد من مواصلة الحرب على غزة ولو وقفنا وحدنا
نتنياهو يلقي كلمة بمراسم "إحياء ذكرى الهولوكوست" في متحف "ياد فاشيم" بالقدس / Reuters
24 أبريل 2025

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نتنياهو بمراسم "إحياء ذكرى الهولوكوست" في متحف "ياد فاشيم" بالقدس، أمس الأربعاء.

وقال نتنياهو: "تحدثتُ بشدة ضد جهات في المجتمع الدولي سعت إلى تقييدنا (لم يسمها). حذرونا من أنهم سيفرضون علينا حظراً على الأسلحة إذا دخلنا رفح (جنوبي غزة).. بل إنهم نفذوا هذا التهديد".

وادعى قائلاً: "وقتها قلتُ لمحاورينا وحليفتنا الولايات المتحدة، لن تكون أيدينا مقيّدة ولن يمنعنا أحد من الدفاع عن أنفسنا، وسندخل رفح، لأن هذا شرط ضروري للنصر في الحرب".

وأردف: "إسرائيل ليست دولة تقبل الإملاءات، ولن تمنعنا أي دولة من تصفية الحسابات مع حماس، وإذا اضطررنا للوقوف وحدنا فسنفعل"، وفق ادعائه.

تحذير من النووي الإيراني

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، زعم نتنياهو، أن إسرائيل إذا خسرت الصراع مع إيران "فستكون الدول الغربية هي التالية. سيحدث ذلك أسرع بكثير مما يظنون لكن إسرائيل لن تخسر، ولن تستسلم، ولن تخضع"، على حد تعبيره.

وادعى أن "النظام في إيران لا يهدد مستقبلنا فحسب، بل مصير المجتمع البشري، وهذا ما سيحدث إذا حصل على أسلحة نووية"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات نتنياهو، في وقت تتواصل فيه مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 أبريل/نيسان الجاري، وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة"، بينما احتضنت العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي في مقر إقامة السفير العماني.

انقسامات إسرائيل

من جهته، تطرق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال مراسم "ذكرى الهولوكوست" للانقسامات الداخلية بإسرائيل، قائلاً: "لن يغفر التاريخ لمن يتصرفون بعدم مسؤولية ويحاولون تفكيكنا من الداخل، ولمن يهدمون الأرض تحت دولتنا الرائعة، التي قامت من رماد المحرقة المروّعة".

وتشهد إسرائيل انقسامات شديدة بين الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو والمعارضة وشريحة واسعة من الشارع الإسرائيلي على خلفية إجراءات حكومية مثيرة للجدل، بما في ذلك إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرّفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.​​​​​​​

وبدعم أمريكي خلفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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