وأشرف على تنظيم التظاهرات هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، ومنصة التضامن الإسلامي، ومنصة دعم فلسطين.

وردّد المتظاهرون خلال المسيرة هتافات احتجاجاً على الإبادة الإسرائيلية في غزة، من قبيل "الموت لإسرائيل الصهيونية" و"إسرائيل المجرمة ارحلي من فلسطين"، حاملين أعلام فلسطين.

وفي كلمة ألقاها إسماعيل إيلري ممثل منصة دعم فلسطين، قال إن أسطول الصمود العالمي تَشكَّل بمشاركة ناشطين من 44 بلداً، مؤكداً أن الأسطول يُعتبر انعكاساً مشتركاً لضمير الإنسانية، وأشار إلى أن مساعي كسر الحصار عن غزة من البحر لها أهمية استراتيجية وتاريخية.

وشدّد على أن حماية الأسطول تُعتبر حماية للضمير الجماعي للبشرية جمعاء، فضلاً عن الفلسطينيين في غزة، مضيفاً أنّ "حماية أسطول الصمود العالمي من الهجمات الإسرائيلية (المحتملة) واجب على جميع الحكومات والمؤسسات الدولية".

وأكّد إيلري أن عجز الأمم المتحدة في مواجهة هجمات إسرائيل وحصارها لم يعُد مقبولاً، مؤكداً ضرورة فتح ممر إنساني آمن ومتواصل للمساعدات إلى غزة، ودعا المجتمع الدولي وجميع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية.