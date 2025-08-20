وقال بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أكد متابعته من كثب تطورات عملية السلام في أوكرانيا، وسعي تركيا بإخلاص لتحقيق سلام عادل منذ اندلاع الحرب.

كما شدد أردوغان على دعم تركيا النهج الهادف إلى إحلال سلام دائم بمشاركة جميع الأطراف، وفق البيان.

من جهته، أشار بوتين إلى أهمية محادثات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، وشكر الرئيس أردوغان على استضافة تركيا المحادثات وعلى جهوده.