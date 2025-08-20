20 أغسطس 2025
وقال بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أكد متابعته من كثب تطورات عملية السلام في أوكرانيا، وسعي تركيا بإخلاص لتحقيق سلام عادل منذ اندلاع الحرب.
كما شدد أردوغان على دعم تركيا النهج الهادف إلى إحلال سلام دائم بمشاركة جميع الأطراف، وفق البيان.
من جهته، أشار بوتين إلى أهمية محادثات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، وشكر الرئيس أردوغان على استضافة تركيا المحادثات وعلى جهوده.
كما اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين، وفق المصدر نفسه.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
