أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلاله مخرجات قمة ألاسكا الأخيرة، التي جمعت بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، بجانب العلاقات الثنائية.
أردوغان يؤكد لبوتين أن تركيا تسعى لتحقيق سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين / AA Archive
20 أغسطس 2025

وقال بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أكد متابعته من كثب تطورات عملية السلام في أوكرانيا، وسعي تركيا بإخلاص لتحقيق سلام عادل منذ اندلاع الحرب.

كما شدد أردوغان على دعم تركيا النهج الهادف إلى إحلال سلام دائم بمشاركة جميع الأطراف، وفق البيان.

من جهته، أشار بوتين إلى أهمية محادثات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، وشكر الرئيس أردوغان على استضافة تركيا المحادثات وعلى جهوده.

كما اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين، وفق المصدر نفسه.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
