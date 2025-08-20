20 أغسطس 2025
وأوضح روته، في بيان نشره "الناتو" بشأن القمة المزمع عقدها يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026، أن "تركيا حليف قوي للحلف منذ أكثر من 70 عاماً، وقدمت مساهمات لا تقدر بثمن لأمننا المشترك".
وأضاف: "أشكر تركيا على استضافة هذا الحدث"، مشيراً إلى أن القمة ستُعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأكد الأمين العام أن قادة الدول الأعضاء سيواصلون خلال القمة جهودهم لجعل الحلف "أقوى وأكثر عدالة وفاعلية"، بما يضمن جاهزية الحلفاء لمواجهة "التحديات الخطيرة التي تهدد أمنهم الجماعي".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي أن أنقرة ستستضيف قمة الحلف المقررة في 2026.
مصدر:TRT Arabi