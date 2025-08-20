وأوضح روته، في بيان نشره "الناتو" بشأن القمة المزمع عقدها يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026، أن "تركيا حليف قوي للحلف منذ أكثر من 70 عاماً، وقدمت مساهمات لا تقدر بثمن لأمننا المشترك".

وأضاف: "أشكر تركيا على استضافة هذا الحدث"، مشيراً إلى أن القمة ستُعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.