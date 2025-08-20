جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده رئيس "مؤتمر غزة" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي في إسطنبول الذي سيعقد تحت شعار: "غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية".

ويأتي تنظيم المؤتمر بحسب القره داغي: "إيماناً بالواجب المفروض على العلماء والأمة جمعاء أن يقفوا مع غزة وفلسطين، وأن يحملوا أمانة الدفاع عن قضاياها العادلة، ونصرة شعبها المظلوم بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة".

وينطلق المؤتمر بتلاوة بيان بعد صلاة الجمعة المقبلة من أمام "مسجد السلطان أيوب"، ويضم العديد من ورش العمل، ويختتم أعماله ببيان ختامي سيقرأ أمام "مسجد أيا صوفيا الكبير" بعد صلاة الجمعة الموافقة 29 أغسطس/آب.

ووصف القره داغي الأزمة الإنسانية في غزة بأنها: "أخطر كارثة في تاريخنا الحديث"، قائلاً: "نقف اليوم أمام أخطر كارثة في تاريخنا الحديث، بل في تاريخ البشرية قاطبة، كارثة الإبادة الجماعية التي تستهدف أكثر من مليونين ونصف المليون من أهلنا في غزة الصابرة الصامدة، حيث يُقتلون بكل صنوف الأسلحة الفتاكة، ويُحاصرون بالجوع والعطش".

وقال: "ها هي شعوب العالم الحر تهبّ تثور تنتفض وتعلن رفضها لهذه الجريمة النكراء، بينما تعيش أمتنا الإسلامية والعربية بين عجزٍ مؤلم وتقاعسٍ مخزٍ وتآمرٍ فاضح من بعض الأنظمة مع العدو الغاصب"، وأوضح بأن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالتعاون مع وقف علماء الإسلام، ومع ثلة من علماء العالم الإسلامي قرروا عقد هذا المؤتمر تحت شعار: "غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية".

ويسعى المؤتمر إلى "تحشيد الأمة الإسلامية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وكذلك تحقيق التحالف الإسلامي لمنع "الإبادة الجماعية والنازية والعنصرية تحت أي غطاء"، ويهدف أيضاً لتحقيق "حلف الفضول الإنساني" لمنع الانتهاكات الخطيرة للمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم العقوبات العادلة.

ومن الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها التوصل لإعلان إسطنبول لحلف للمؤسسات الحقوقية والبرلمانية والإنسانية على مستوى العالم، لمنع العدوان في غزة وعدم تكرارها، كما يسعى المشاركون لتشكيل وفد لزيارة رؤساء الدول للتعاضد لأجل تحقيق أهداف المؤتمر الذي يهدف لتشكيل مؤسسة، أو لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر.

ومن أهم النقاط التي شدد عليها القره داغي في حديثه مع الأناضول: إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بغزة مفادها: "كلنــا معــك يــا غـزة العــزة"، وأشار إلى أنّ فكرة "مؤتمر غزة" جاءت انطلاقاً من تفاقم الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وبين أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قام بالكثير تجاه غزة منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأراد من خلال "مؤتمر غزة" بالتعاون مع وقف علماء الإسلام في تركيا أن يبلور كل هذه الأعمال.