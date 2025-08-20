وتشارك جمعيات وهيئات تركية بارزة، منها الهلال الأحمر التركي، وجمعية دنيز فنري، وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وجمعية جان صويو، وجمعية صدقة طاشي، وأطباء حول العالم، وجمعية İDDEF، في حملات إغاثة شملت الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والملابس ومواد الإيواء ومستلزمات أخرى.

وبتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أرسلت تركيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اليوم الأربعاء، 16 سفينة مساعدات من ميناء مرسين إلى ميناء العريش المصري ضمن الجهود الإنسانية التركية لفلسطين.

الهلال الأحمر التركي، قاد خمس شحنات من "سفن الخير"، وأرسل عبرها أكثر من 15 ألف طن من المساعدات، إضافة إلى تجهيز عشرات آلاف العلب من لحوم الأضاحي المعلبة التي وزعت عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما يواصل مطبخ الهلال الأحمر في غزة تقديم وجبات يومية، إذ بلغ مجموع ما وُزّع أكثر من 6.8 مليون وجبة ساخنة، مع رفع الطاقة التشغيلية مؤخراً إلى 21 ألف وجبة يومياً بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء محليين.