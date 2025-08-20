تركيا
16 سفينة منذ 7 أكتوبر.. تركيا تواصل إرسال المساعدات إلى غزة من دون انقطاع
تواصل منظمات المجتمع المدني التركية إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 683 يوماً، للتخفيف من حدة الأزمة الغذائية والجوع في القطاع.
تركيا تواصل إرسال سفن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة / AA
20 أغسطس 2025

وتشارك جمعيات وهيئات تركية بارزة، منها الهلال الأحمر التركي، وجمعية دنيز فنري، وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وجمعية جان صويو، وجمعية صدقة طاشي، وأطباء حول العالم، وجمعية İDDEF، في حملات إغاثة شملت الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والملابس ومواد الإيواء ومستلزمات أخرى.

وبتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أرسلت تركيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اليوم الأربعاء، 16 سفينة مساعدات من ميناء مرسين إلى ميناء العريش المصري ضمن الجهود الإنسانية التركية لفلسطين.

الهلال الأحمر التركي، قاد خمس شحنات من "سفن الخير"، وأرسل عبرها أكثر من 15 ألف طن من المساعدات، إضافة إلى تجهيز عشرات آلاف العلب من لحوم الأضاحي المعلبة التي وزعت عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما يواصل مطبخ الهلال الأحمر في غزة تقديم وجبات يومية، إذ بلغ مجموع ما وُزّع أكثر من 6.8 مليون وجبة ساخنة، مع رفع الطاقة التشغيلية مؤخراً إلى 21 ألف وجبة يومياً بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء محليين.

وبهذا الجهد الجماعي، تواصل تركيا ومنظماتها الإنسانية دعم أهالي غزة للتخفيف من تداعيات الحصار والأزمة الغذائية المتفاقمة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و122 شهيداً، و156 ألفاً و758 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
