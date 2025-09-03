وأضافت الوكالة، في تقرير إلى الدول الأعضاء، أنها عثرت على آثار يورانيوم في مبنى دُمّر عام 2007 على يد إسرائيل، الذي كان يُشتبه منذ فترة طويلة بأنه مفاعل نووي غير معلن. وكانت الوكالة خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً نووياً بناه النظام السوري السابق سراً وكان من المفترض أن يعلن عنه.

ويُعتقد أن سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد كانت تدير برنامجاً نووياً واسعاً وغير معلن، شمل مفاعلاً نووياً غير معلن بُني بمساعدة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها حاولت منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم تُسمَّها، واصفة إياها بأنها "يُزعم أنها مرتبطة وظيفياً" بدير الزور.

وعُثر على عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة، وأظهر تحليل هذه الجسيمات أنها من أصل بشري، أي أنها نتجت عن معالجة كيميائية.