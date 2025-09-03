سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
اكتشاف آثار يورانيوم في موقع نووي سري بسوريا يُرجح ارتباطه بالأسلحة النووية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، إن مفتشيها اكتشفوا آثار يورانيوم في موقع بسوريا يُعتقد أنه كان جزءاً من برنامج نووي سري بناه النظام السوري المخلوع.
اكتشاف آثار يورانيوم في موقع نووي سري بسوريا يُرجح ارتباطه بالأسلحة النووية
صورة غير مؤرخة نشرتها الحكومة الأمريكية تُظهر مبنى المفاعل النووي السوري المشتبه به قيد الإنشاء في سوريا. / Reuters
3 سبتمبر 2025

وأضافت الوكالة، في تقرير إلى الدول الأعضاء، أنها عثرت على آثار يورانيوم في مبنى دُمّر عام 2007 على يد إسرائيل، الذي كان يُشتبه منذ فترة طويلة بأنه مفاعل نووي غير معلن. وكانت الوكالة خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً نووياً بناه النظام السوري السابق سراً وكان من المفترض أن يعلن عنه.

ويُعتقد أن سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد كانت تدير برنامجاً نووياً واسعاً وغير معلن، شمل مفاعلاً نووياً غير معلن بُني بمساعدة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها حاولت منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم تُسمَّها، واصفة إياها بأنها "يُزعم أنها مرتبطة وظيفياً" بدير الزور.

وعُثر على عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة، وأظهر تحليل هذه الجسيمات أنها من أصل بشري، أي أنها نتجت عن معالجة كيميائية.

اختيارات المحرر

وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية الحالية "لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه"، مضيفاً أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول مرة أخرى إلى الموقع المعني في يونيو/حزيران من هذا العام لأخذ مزيد من العينات البيئية.

وكان المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، صرّح سابقاً بأن بعض أنشطة سوريا "كانت، في تقدير الوكالة، مرتبطة على الأرجح بالأسلحة النووية".


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us