أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة في منطقة "المزة 86" بالعاصمة دمشق، استهدف أحد عناصر الأمن، دون تسجيل خسائر بشرية.
3 سبتمبر 2025

جاء ذلك وفق بيان نقلته الوزارة عن العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام".

وقال عاتكة: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي". وأضاف: "استجابت وحداتنا على الفور، إذ تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

ولفت إلى أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".

وكانت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" الرسميتان، قد أفادتا بوقوع الانفجار وأن الأجهزة الأمنية فرضت حوله "طوقاً أمنياً".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع انفجار من مخلفات الحرب قرب مطار دمشق الدولي، دون حدوث خسائر بالأرواح.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.

