جاء ذلك وفق بيان نقلته الوزارة عن العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام".

وقال عاتكة: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي". وأضاف: "استجابت وحداتنا على الفور، إذ تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

ولفت إلى أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".