وقال الشرع في كلمة خلال الفاعلية: "نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم، من خلاله، للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة".

وأضاف: "النظام البائد دمر اقتصادنا ونهب أموالنا وحطم بيوتنا وشتت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء، نجتمع هنا اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها ونعيد النازحين والمهجَّرين إلى أرضهم".

وفي عام 2017، قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 250 مليار دولار، ومنذ الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024، يقول بعض الخبراء إن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار.

وفي كلمته، شدد الشرع على أن "صندوق التنمية السوري سيعمل بشفافية عالية"، مؤكداً أنه "سيحظى بالإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية".

وأكد أن الهدف من الصندوق "ليس الاستجداء"، قائلاً: "أيها السوريون، لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، لكنها لحظة لنتذكر واجبنا جميعاً بأن ننال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا".

وبعد نحو ساعة من إعلان إطلاق الصندوق، بلغت قيمة التبرعات لصالحه نحو 60 مليون دولار، حسب قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.