4 سبتمبر 2025
ونقلت وكالة "سانا" السورية عن الوزارة "مقتل شخص (لم تذكر هويته) جراء استهداف طيران مسيَّر (لم تحدد تبعيته) سيارة على طريق مطار حلب الدولي".
وقبل ذلك، قالت الوكالة عبر حسابها على منصة تليغرام، إن "طيراناً مسيَّراً استهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.
وتواصل إسرائيل شن هجمات على الأراضي السورية بين الحين والآخر، رغم أن الإدارة السورية لم تشكل تهديداً لها بأي شكل.
مصدر:TRT ARABI