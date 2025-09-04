وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.

وتواصل إسرائيل شن هجمات على الأراضي السورية بين الحين والآخر، رغم أن الإدارة السورية لم تشكل تهديداً لها بأي شكل.