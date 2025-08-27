وقالت الهيئة في بيان إن "حركة الطيران في مطار بن غوريون توقفت مؤقتاً قبل أن تُستأنف بعد اعتراض الصاروخ"، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار فُعّلت في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب، إضافة إلى القدس ومحيط البحر الميت.
وفي بيان منفصل، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "سلاح الجو اعترض صباح اليوم صاروخاً أطلق من اليمن، ما تسبب في تفعيل الإنذارات في عدة مناطق".
من جانبها، نشرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية مشاهد قالت إنها توثق لحظة وصول الصاروخ إلى سماء إسرائيل، مؤكدة أن صفارات الإنذار دوّت، وأن "ملايين المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ"، فضلاً عن توقف حركة مطار اللد (بن غوريون).
وأضافت القناة أن بياناً رسمياً من الحوثيين سيصدر لاحقاً لتوضيح تفاصيل العملية.
ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يشنه الحوثيون على إسرائيل منذ الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 92 آخرين.
ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة، إلى جانب هجمات ضد سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن عملياتهم تأتي "رداً على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً.