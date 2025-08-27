وقالت الهيئة في بيان إن "حركة الطيران في مطار بن غوريون توقفت مؤقتاً قبل أن تُستأنف بعد اعتراض الصاروخ"، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار فُعّلت في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب، إضافة إلى القدس ومحيط البحر الميت.

وفي بيان منفصل، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "سلاح الجو اعترض صباح اليوم صاروخاً أطلق من اليمن، ما تسبب في تفعيل الإنذارات في عدة مناطق".

من جانبها، نشرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية مشاهد قالت إنها توثق لحظة وصول الصاروخ إلى سماء إسرائيل، مؤكدة أن صفارات الإنذار دوّت، وأن "ملايين المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ"، فضلاً عن توقف حركة مطار اللد (بن غوريون).

وأضافت القناة أن بياناً رسمياً من الحوثيين سيصدر لاحقاً لتوضيح تفاصيل العملية.