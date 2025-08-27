وأعرب الأعضاء، في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، الأربعاء، عن القلق العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسمياً انتشارها في محافظة غزة.

وأعلنت 14 دولة أن المجاعة المتفاقمة في غزة تمثل "أزمة من صنع البشر"، بينما كانت الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في المجلس التي رفضت الإقرار بذلك. وأدانت الدول الـ14 بشدة "استخدام التجويع سلاح حرب" مؤكدين أن ذلك "محظور بشكل واضح بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما دعوا إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بغزة والإفراج عن جميع الأسرى، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية.

وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن توقيع الإعلان الذي طالب إسرائيل بـ"رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات فورا ودون شروط" و"التراجع الفوري عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية في غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة".

وأيدت الولايات المتحدة أفعال إسرائيل، وقالت الممثلة الأمريكية السفيرة دوروثي شيا خلال الجلسة إن بلادها ترفض ما سمتها "كذبة سياسة التجويع" في غزة. كما استنكرت تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن هذه الجهة "أخفقت في الاختبار".

وكان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" قد أعلن في تقريره يوم الجمعة الماضي رسمياً انتشار المجاعة في محافظة غزة، مبيناً أنها تؤثر حالياً على أكثر من نصف مليون إنسان، وأنها قد تمتد إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

حماس: خطوة متقدمة

من جانبها، رحبت حركة "حماس"، الأربعاء، ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة الداعي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه يمثل "خطوة متقدمة" تعكس إجماعاً واسعاً على إدانة جريمة الإبادة وحرب التجويع.

وقالت في بيان: "نرحب بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وأكّد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي". وشددت على أن "بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الصادر دون مشاركة الولايات المتحدة، يسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي صنعه الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، وعلى خطورة تفشي المجاعة فيه، ولا سيّما تأثيرها على حياة الأطفال والمدنيين الأبرياء".