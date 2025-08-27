وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن براك ألغى جولته التي كانت مقررة في اليوم نفسه في بلدة الخيام ومدينة صور.

وكان براك قد وصل صباح الأربعاء إلى ثكنة فرنسوا الحاج في قضاء مرجعيون على الحدود الجنوبية للبنان على متن طائرة هليكوبتر، بحسب الوكالة.

ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً أمنياً في المنطقة وعند المدخل الشمالي لبلدة الخيام بالتزامن مع وجود براك، وسط تحذيرات ودعوات للتظاهر ضد الزيارة.

وفي بلدة الخيام، تجمّع عدد من الأهالي حاملين أعلام حزب الله، وكتبوا على الأرض عبارات منها "أمريكا الشيطان الأكبر"، كما حملوا صوراً لعناصر من الحزب قُتلوا على يد جيش الاحتلال.

وكان براك وصل مساء الاثنين إلى بيروت ضمن وفد يضم مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، لإجراء مباحثات حول قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب اللبناني.

يُذكر أن براك قدم في 19 يونيو/حزيران الماضي ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية المحتلة، بالإضافة إلى الإفراج عن أموال لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني رسمياً حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله"، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية العام 2025، بينما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

في السياق، ألقت طائرة إسرائيلية مسيّرة، الأربعاء، منشورات جنوب لبنان تحذر "مسؤولي البلدات المرتبطين بـحزب الله"، وتدعو المواطنين إلى "الابتعاد عنهم لأنهم هدف" لتل أبيب.