بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة
طالب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، إسرائيل بوقف "العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة"، ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر خلال لقاءه الأسبوعي / AFP
27 أغسطس 2025

وجاءت دعوة البابا خلال قداسه العام الأسبوعي في قاعة الفاتيكان، حيث قاطعته الحشود مرتين بالتصفيق أثناء مناشدته إنهاء حرب الإبادة التي استمرت 22 شهراً.

جاءت دعوة البابا خلال قداسه الأسبوعي في قاعة الفاتيكان، وقد قاطعته الحشود بالتصفيق مرتين في أثناء مناشدته إنهاء الحرب المستمرة على غزة، في حين شدّد على ضرورة وضع حد للدمار في القطاع.

وقال: "أدعو إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية وإلى احترام القانون الإنساني بشكل كامل".

واستشهد البابا بالقانون الدولي الذي ينص على التزام حماية المدنيين و"حظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
