كلام عون جاء خلال لقائه بالعاصمة اللبنانية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مع وفد ضم مسؤولين ومستشارين وسفير طهران لدى بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل"، لكنه اعتبر أن "اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين غير مساعدة"، من دون إيضاحات.

وأضاف أن "الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد، بل مع جميع اللبنانيين"، وتابع "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مسيحيين كانوا أم مسلمين، والدولة اللبنانية مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية المكونات اللبنانية" كافة.

ومضى عون قائلاً: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز"، واستطرد أن "لبنان الذي لا يتدخل مطلقاً بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".

وأردف: "دفع الجميع ثمناً غالياً للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج".

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتعرض بيروت لضغوط شديدة، ولا سيما من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، لنزع سلاح "حزب الله".

والخميس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" (بما فيه سلاح "حزب الله") بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة خلال أغسطس/آب الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

واعتبر "حزب الله" أن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى" بهذا القرار وسيعتبره "غير موجود"، بينما قالت "حركة أمل"، بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه كان حرياً بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".

عون شدّد، خلال لقائه لاريجاني، على أن "الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء"، وزاد أن "أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين، وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين".

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

“مساعدة لبنان”