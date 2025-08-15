جاءت تصريحات قاسم الجمعة، في كلمة متلفزة أُذيعت من مدينة بعلبك شرقي لبنان خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين.

وقال: "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي–الأمريكي مهما كلفنا ذلك، ونحن واثقون بالنصر".

واتهم قاسم الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما وصفه بـ"الأمر الأمريكي–الإسرائيلي" الهادف إلى إنهاء المقاومة، محذراً من أن قرار تجريد الحزب من سلاحه "يسلم لبنان لإسرائيل" وقد يقود إلى "حرب أهلية وفتنة داخلية".

وأضاف: "دور الحكومة هو تأمين الاستقرار وإعمار لبنان، وليس تسليم البلد لمتغوّل إسرائيلي لا يشبع وطاغية أمريكي لا حدود لطمعه".

وحمّل قاسم الحكومة "كامل المسؤولية" عن أي توتر داخلي، مطالباً إياها بوقف العدوان وإخراج إسرائيل من لبنان، مؤكداً استعداد الحزب لتقديم "كل التسهيلات" خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الوطني والاستراتيجي.

كما حذر من أن الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسليم السلاح "قد تصل إلى السفارة الأمريكية" في بيروت.

وفي 5 أغسطس/آب أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.