وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بـ"سقوط جريح في غارة لمسيّرة (إسرائيلية) استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخين"، قبل ذكرها لاحقاً أن المستهدف "شرطي في بلدية البلدة".
وأضافت أن "الطيران (الإسرائيلي) المسيّر يحلق في شكل منخفض ودائري، فوق بلدتي عيناتا وعيترون (جنوب) بشكل متواصل"، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي الغارة غداة تنفيذ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، جولة ميدانية في الأراضي المحتلة جنوبي لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبيروت.
وأقر زامير، الأربعاء، بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك في انتهاك لهذا الاتفاق، مشدداً على أن إسرائيل "لن تعود إلى الوراء".
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و591 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.