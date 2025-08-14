وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بـ"سقوط جريح في غارة لمسيّرة (إسرائيلية) استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخين"، قبل ذكرها لاحقاً أن المستهدف "شرطي في بلدية البلدة".

وأضافت أن "الطيران (الإسرائيلي) المسيّر يحلق في شكل منخفض ودائري، فوق بلدتي عيناتا وعيترون (جنوب) بشكل متواصل"، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الغارة غداة تنفيذ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، جولة ميدانية في الأراضي المحتلة جنوبي لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبيروت.

وأقر زامير، الأربعاء، بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك في انتهاك لهذا الاتفاق، مشدداً على أن إسرائيل "لن تعود إلى الوراء".