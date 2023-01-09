نشر موقع "غلوبال فايرباور" (Global Firepower) المتخصص في ترتيب الدول من النواحي العسكرية، تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023، وتصدرت تركيا، التي حلت في المرتبة الـ11 عالمياً من بين 145 بلداً التصنيفَ، يليها كل من مصر وإيران وإسرائيل والسعودية.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية. وبينما حلت الجزائر في المركز الثالث عربياً، جاء الجيش العراقي في المركز الرابع، متبوعاً بالجيش الإماراتي، الذي حل خامساً عربياً.

وذكر الموقع أنه يستخدم أكثر من 60 عاملاً لتحديد درجة مؤشر القوة لدولة معينة (PwrIndx)، حيث يوفر هذا الترتيب النهائي مع السماح أيضاً للدول الأصغر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تقدماً.

إليكم في هذا التقرير مقارنة مفصلة للقوى العسكرية الخمس الأقوى في منطقة الشرق الأوسط من بين مجموعه ضمت 15 دولة مدرجة في المراجعة الدفاعية السنوية للقوة العسكرية للمنطقة في عام 2023:

1- تركيا

حلت تركيا في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، والـ 11 عالمياً في التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2023، وذلك بعد أن كانت في المركز الثاني في المنطقة والـ13 عالمياً في تصنيفات العام الماضي.

ميزانية الدفاع: 25.2 مليار دولار، ما يجعلها بالمرتبة الـ16 من حيث الإنفاق الدفاعي.

أفراد الجيش: 425 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 200 ألف احتياط، و150 ألف قوات شبه عسكرية.

القوة الجوية: يحتل سلاح الجو التركي، الذي يضمّ ألفاً و65 طائرة عسكرية ما بين مقاتلة ومروحية ونقل وتدريب وغيرها، المرتبة التاسعة على المستوى العالمي.

القوة البرية: تمتلك القوات البرية التركية 2229 دبابة وأكثر من 112 ألف مركبة مدرعة، بالإضافة إلى 512 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق.

القوة البحرية: يحتل الأسطول التركي المرتبة العشرين عالمياً في عدد القطع التي يبلغ عددها 145 قطعة بحرية، من بينها 16 فرقاطة و9 كورفيت و11 كاسحة ألغام و12 غواصة. ومع اقتراب تسلم القوات البحرية أول حاملة طائرات مسيّرة محلية، تستعد أنقرة لاستبدال 4 غواصات من فئة "آي" بـ 6 غواصات حديثة من فئة "رئيس" تُصنّع حالياً في تركيا بالشراكة مع شركة ألمانية.

2- مصر

تراجعت مصر إلى المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط و الـ14 عالمياً في التصنيف السنوي الدوري الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور" لعام 2023. يذكر أنه خلال تصنيفات العام الماضي، كانت مصر قد تصدرت ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، والثانية عشرة على مستوى العالم.

ميزانية الدفاع: 4.36 مليار دولار

أفراد الجيش: 440 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 480 ألف احتياط، و300 ألف قوات شبه عسكرية.

القوة الجوية: يحتل سلاح الجو المصري، الذي يضمّ ألفاً و69 طائرة عسكرية ما بين مقاتلة ومروحية ونقل وتدريب وغيرها، المرتبة الثامنة على المستوى العالمي.

القوة البرية: تحل القوات البرية المصرية بالمرتبة الخامسة عالمياًً بواقع 4664 دبابة.

القوة البحرية: يحتل الأسطول المصري المرتبة الـ12 عالمياً في عدد القطع التي يبلغ عددها 245 قطعة بحرية، من بينها حاملتا مروحيات و13 فرقاطة و7 كورفيت، بالإضافة إلى 8 غواصات.

3- إيران

ميزانية الدفاع: 5.55 مليار دولار

أفراد الجيش: 575 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 350 ألف احتياط، و90 ألف قوات شبه عسكرية.

القوة الجوية: يحتل سلاح الجو الإيراني، الذي يضمّ 541 طائرة عسكرية ما بين مقاتلة ومروحية ونقل وتدريب وغيرها، المرتبة الـ21 على المستوى العالمي.

القوة البرية: تحل القوات البرية الإيرانية المرتبة السابعة عالمياً بواقع 4071 دبابة.

القوة البحرية: يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الـ32 عالمياً في عدد القطع التي يبلغ عددها 101 قطعة بحرية، من بينها 7 فرقاطات و3 كورفيت، بالإضافة إلى 19 غواصة.

4- إسرائيل

على الرغم من تفوقها التقني والتكنولوجي، فضلاً عن الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة، حلت إسرائيل بالمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ18 عالمياً.

ميزانية الدفاع: 24.3 مليار دولار، ما يجعلها بالمرتبة الـ17 من حيث الإنفاق الدفاعي.

أفراد الجيش: 173 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 465 ألف احتياط، و8 آلاف قوات شبه عسكرية.

القوة الجوية: على الرغم من سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يضمّ 601 طائرة عسكرية، يحل بالمرتبة الـ 18 على المستوى العالمي، إلا أنه بالمقابل يضم أحدث الطائرات المقاتلة، مثل مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية F-35 وغيرها.

القوة البرية: تحل القوات البرية الإسرائيلية المرتبة الـ12 عالمياً بواقع 2200 دبابة.

القوة البحرية: يحتل الأسطول الإسرائيلي المرتبة الـ40 عالمياً في عدد القطع التي يبلغ عددها 67 قطعة بحرية، من بينها 7 كورفيت و5 غواصات.

5- السعودية

على الرغم من ميزانية الدفاع الضخمة، حافظت السعودية على مركزها الثاني عربياً والـ22 عالمياً.

ميزانية الدفاع: 46 مليار دولار، ما يجعلها بالمرتبة الـ8 من حيث الإنفاق الدفاعي.

أفراد الجيش: 225 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 125 ألف كقوات شبه عسكرية.

القوة الجوية: يحتل سلاح الجو السعودي، الذي يضمّ 897 طائرة عسكرية ما بين مقاتلة ومروحية ونقل وتدريب وغيرها، المرتبة الـ12 على المستوى العالمي.

القوة البرية: تحل القوات البرية السعودية في المرتبة الـ20 عالمياًً بواقع 1273 دبابة، بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف مركبة مدرعة.

القوة البحرية: يحتل الأسطول السعودي المرتبة الـ44 عالمياً في عدد القطع التي يبلغ عددها 57 قطعة بحرية، من بينها 7 فرقاطات و4 كورفيت.