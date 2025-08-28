وأشار فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني مارجوس تساهكنا، إلى أن "الهجوم الأخير يُظهر بوضوح استمرار روسيا في تجاهل القانون الدولي"، مضيفاً أن "هذا التصعيد لن يمر من دون ردّ".

وفي ما يتعلق بالجهود الدولية لاحتواء الصراع، قال فاديفول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُبدِ التقدير الكافي للمبادرات الدبلوماسية التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مؤكداً أن برلين تتوقع من واشنطن بحث فرض عقوبات إضافية على موسكو.

وحول المقترحات الإستونية باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، أبدى فاديفول تحفظه، مشيراً إلى تعقيدات قانونية وأثر اقتصادي محتمل على استقرار الأسواق المالية، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون مطروحاً للنقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرتقب في كوبنهاغن.

وأكد الوزير الألماني أن الأصول الروسية جُمّدت بالفعل، ويجري حالياً استخدام أرباحها، معتبراً هذه الخطوة بمنزلة "تحرك حاسم" من وجهة نظر الحكومة الألمانية، إذ مُنعت روسيا من الوصول إلى موارد مالية أساسية.