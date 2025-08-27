العالم
مصرع 30 شخصاً في الهند جراء أمطار غزيرة أدت إلى انهيار أرضي شمالي البلاد
قالت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية اليوم الأربعاء إن أمطاراً غزيرة تسببت في وقوع انهيار أرضي على طريق شهير للزوار الهندوس في منطقة جامو وكشمير التي تسيطر عليها الهند ما أسفر عن مصرع 30 شخصاً على الأقل.
وأضافت الوكالة أن السلطات أصدرت تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة التزام منازلهم خلال الليل، في وقت تتواصل فيه الأمطار الغزيرة التي أغرقت أجزاء واسعة من جامو وكشمير.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في منطقة لداخ الجبلية، إضافة إلى أمطار غزيرة في جامو وكشمير.

وقال عمر عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة إذ إنها "شبه معدومة"، كما قررت السلطات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في جامو بعد أن غمرت السيول مناطق عدة، وسُجل هطول 368 مليمتراً من الأمطار يوم الثلاثاء وحده.

مصدر:TRT Arabi
