وأضافت الوكالة أن السلطات أصدرت تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة التزام منازلهم خلال الليل، في وقت تتواصل فيه الأمطار الغزيرة التي أغرقت أجزاء واسعة من جامو وكشمير.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في منطقة لداخ الجبلية، إضافة إلى أمطار غزيرة في جامو وكشمير.