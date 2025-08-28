وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن تبون وقع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء العرباوي من منصبه وتكليف غريب بتسيير مهام الوزير الأول بشكل مؤقت.
ويشغل سيفي غريب حقيبة وزارة الصناعة منذ التعديل الحكومي الذي أجراه تبون في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ دخل التشكيلة الوزارية للمرة الأولى.
ويُرجَّح، وفق متابعين للشأن السياسي الجزائري، أن يشكل هذا التعيين بالنيابة تمهيداً لتعديل حكومي موسّع يُنتظر أن يُفضي إلى تعيين وزير أول بصلاحيات كاملة.
كان نذير العرباوي قد عُيّن وزيراً أول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهو دبلوماسي سابق، وقد جدد تبون الثقة فيه خلال التعديل الجزئي الذي جرى في نوفمبر/نوفمبر الثاني 2024.
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2024، قدم العرباوي استقالة حكومته عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 7 من الشهر ذاته، وأسفرت عن إعادة انتخاب تبون لولاية ثانية، غير أن الرئيس طلب منه حينها تأجيل الاستقالة إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. ولم تُورد الرئاسة الجزائرية في بيانها أي أسباب رسمية لإنهاء مهام العرباوي.