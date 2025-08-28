العالم
1 دقيقة قراءة
الرئيس الجزائري يُنهي مهام رئيس الوزراء ويُعيّن وزير الصناعة لتسيير المهام
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام الوزير الأول نذير العرباوي، وعيّن وزير الصناعة سيفي غريب وزيراً أول بالنيابة.
الرئيس الجزائري يُنهي مهام رئيس الوزراء ويُعيّن وزير الصناعة لتسيير المهام
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون / Reuters
28 أغسطس 2025

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن تبون وقع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء العرباوي من منصبه وتكليف غريب بتسيير مهام الوزير الأول بشكل مؤقت.

ويشغل سيفي غريب حقيبة وزارة الصناعة منذ التعديل الحكومي الذي أجراه تبون في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ دخل التشكيلة الوزارية للمرة الأولى.

ويُرجَّح، وفق متابعين للشأن السياسي الجزائري، أن يشكل هذا التعيين بالنيابة تمهيداً لتعديل حكومي موسّع يُنتظر أن يُفضي إلى تعيين وزير أول بصلاحيات كاملة.

اختيارات المحرر

كان نذير العرباوي قد عُيّن وزيراً أول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهو دبلوماسي سابق، وقد جدد تبون الثقة فيه خلال التعديل الجزئي الذي جرى في نوفمبر/نوفمبر الثاني 2024.

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2024، قدم العرباوي استقالة حكومته عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 7 من الشهر ذاته، وأسفرت عن إعادة انتخاب تبون لولاية ثانية، غير أن الرئيس طلب منه حينها تأجيل الاستقالة إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. ولم تُورد الرئاسة الجزائرية في بيانها أي أسباب رسمية لإنهاء مهام العرباوي.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us