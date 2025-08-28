وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن تبون وقع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء العرباوي من منصبه وتكليف غريب بتسيير مهام الوزير الأول بشكل مؤقت.

ويشغل سيفي غريب حقيبة وزارة الصناعة منذ التعديل الحكومي الذي أجراه تبون في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ دخل التشكيلة الوزارية للمرة الأولى.

ويُرجَّح، وفق متابعين للشأن السياسي الجزائري، أن يشكل هذا التعيين بالنيابة تمهيداً لتعديل حكومي موسّع يُنتظر أن يُفضي إلى تعيين وزير أول بصلاحيات كاملة.