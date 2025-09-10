وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن زامير عقد اجتماعاً مع قادة الجيش في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، لمناقشة تطورات عملية "عربات جدعون 2" الهادفة إلى السيطرة على مدينة غزة.
وخلال الاجتماع، زعم زامير أن جيش الاحتلال يتقدم نحو "المراحل التالية لإسقاط حكم حماس"، مشدداً على أن هدف إسرائيل هو "تحرير الرهائن" إلى جانب "إنهاء حكم الحركة".
وتابع "كما قلت سابقاً، سنهاجمهم وسنلاحقهم في كل مكان، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي أماكن أخرى كما فعلنا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وكان أبرز ما نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الساعات هو استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة، في هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.
وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على ما وصفته بـ"العدوان" الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوة الأمن الداخلي.
في المقابل، أعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة الاغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية، إضافة إلى ثلاثة من مرافقيه.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.