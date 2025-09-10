وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن زامير عقد اجتماعاً مع قادة الجيش في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، لمناقشة تطورات عملية "عربات جدعون 2" الهادفة إلى السيطرة على مدينة غزة.

وخلال الاجتماع، زعم زامير أن جيش الاحتلال يتقدم نحو "المراحل التالية لإسقاط حكم حماس"، مشدداً على أن هدف إسرائيل هو "تحرير الرهائن" إلى جانب "إنهاء حكم الحركة".

وتابع "كما قلت سابقاً، سنهاجمهم وسنلاحقهم في كل مكان، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي أماكن أخرى كما فعلنا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكان أبرز ما نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الساعات هو استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة، في هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.