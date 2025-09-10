الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
بعد استهداف وفد الحركة في الدوحة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بمهاجمة قادة حماس في "كل مكان"
توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بملاحقة قادة حركة حماس واستهدافهم "في كل مكان"، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي على وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.
بعد استهداف وفد الحركة في الدوحة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بمهاجمة قادة حماس في "كل مكان"
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير / Reuters
10 سبتمبر 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن زامير عقد اجتماعاً مع قادة الجيش في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، لمناقشة تطورات عملية "عربات جدعون 2" الهادفة إلى السيطرة على مدينة غزة.

وخلال الاجتماع، زعم زامير أن جيش الاحتلال يتقدم نحو "المراحل التالية لإسقاط حكم حماس"، مشدداً على أن هدف إسرائيل هو "تحرير الرهائن" إلى جانب "إنهاء حكم الحركة".

وتابع "كما قلت سابقاً، سنهاجمهم وسنلاحقهم في كل مكان، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي أماكن أخرى كما فعلنا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكان أبرز ما نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الساعات هو استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة، في هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.

اختيارات المحرر

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على ما وصفته بـ"العدوان" الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوة الأمن الداخلي.

في المقابل، أعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة الاغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية، إضافة إلى ثلاثة من مرافقيه.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us