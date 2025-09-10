وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت حواجز رئيسية بينها بيت إكسا، مزموريا، قلنديا، الشيخ سعد، النفق، 300 والعيسوية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المواطنين.

وأشارت إلى أن آلاف المركبات تراصت في طوابير طويلة وسط عمليات تفتيش دقيقة وهويات مدققة، في مشهد وصفته بـ"العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين.

ويستمر هذا التصعيد لليوم الثالث على التوالي، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت الاثنين وأسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، وفق الإعلام العبري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب ومخيم قلنديا شمالي القدس، وأغلقت الطريق الواصل بين القدس ورام الله. وخلال الاقتحام، فتشت المحال التجارية وفرضت غرامات مالية باهظة على أصحابها، وفق ما ذكرته وكالة "وفا".

وواجه شبان فلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة، بينما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابات عديدة بحالات اختناق.

وفي بلدة بدو شمال غربي القدس، اندلعت مواجهات مماثلة تخللها استخدام مفرط للذخيرة الحية والغاز، بحسب ما ذكرته الوكالة.