الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشدّد حصاره على القدس لليوم الثالث.. واقتحامات بلدات وقرى وإصابات بالاختناق
كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، من إجراءاته العسكرية في محيط القدس المحتلة، مغلقاً الحواجز ومشدداً التفتيش على الفلسطينيين، إلى جانب اقتحامه عدداً من القرى، بينما أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات بالحجارة مع قوات الاحتلال.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشدّد حصاره على القدس لليوم الثالث.. واقتحامات بلدات وقرى وإصابات بالاختناق
الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شمال غرب القدس بعد إطلاق نار / AA
منذ يوم واحد

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت حواجز رئيسية بينها بيت إكسا، مزموريا، قلنديا، الشيخ سعد، النفق، 300 والعيسوية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المواطنين.

وأشارت إلى أن آلاف المركبات تراصت في طوابير طويلة وسط عمليات تفتيش دقيقة وهويات مدققة، في مشهد وصفته بـ"العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين.

ويستمر هذا التصعيد لليوم الثالث على التوالي، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت الاثنين وأسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، وفق الإعلام العبري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب ومخيم قلنديا شمالي القدس، وأغلقت الطريق الواصل بين القدس ورام الله. وخلال الاقتحام، فتشت المحال التجارية وفرضت غرامات مالية باهظة على أصحابها، وفق ما ذكرته وكالة "وفا".

وواجه شبان فلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة، بينما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابات عديدة بحالات اختناق.

وفي بلدة بدو شمال غربي القدس، اندلعت مواجهات مماثلة تخللها استخدام مفرط للذخيرة الحية والغاز، بحسب ما ذكرته الوكالة.

اختيارات المحرر

"سياسة عقاب جماعي"

من جانبها، أكدت محافظة القدس أن جيش الاحتلال يواصل منذ ثلاثة أيام تنفيذ إجراءات تصعيدية في شمال غرب المدينة. وأوضحت أن قوات الاحتلال هدمت سوراً في بلدة قطنة، وأخطرت بهدم متنزه بلدية بدو، إضافة إلى عشرات المنازل والمنشآت في القبيبة، إلى جانب حملة مداهمات واسعة.

وقالت المحافظة في بيان إن ما يجري هو "سياسة عقاب جماعي" تستهدف نحو 70 ألف فلسطيني، وتندرج في إطار "مخطط لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة ومحيطها".

وطالبت المحافظة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفاً و656 شهيداً و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us