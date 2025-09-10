وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن الشركات لن يُسمح لها بحضور المؤتمر، كما جرى إبلاغ كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع مباشرةً بالقرار.

وبينما أشارت التبريرات الرسمية إلى "مخاوف أمنية"، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الخطوة جاءت رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف، الثلاثاء، قيادات في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجوماً جوياً على قيادة حركة حماس بالدوحة، من دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصراً من قوى الأمن الداخلي.