جاء ذلك في بيانات صادرة عن تونس والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والجزائر والعراق وسوريا والمغرب وفلسطين ولبنان والصومال واليمن وموريتانيا والبحرين، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

تونس

وأدانت تونس في بيان للخارجية الأربعاء، بـ"أشد العبارات الاعتداء الغادر والأثيم الذي أقدم عليه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد قطر"، واعتبرته "انتهاكاً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأضافت: "نعبر عن التضامن التام والمساندة الكاملة لقطر ودعم جهودها في الدفاع عن حرمتها وسيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها"، معربة عن "تعازيها الصادقة لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الجبان".

مصر والكويت

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي الأربعاء، تضامنهما الكامل مع قطر، وأعربا عن "إدانتهما الكاملة لهذا العدوان لما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعدٍّ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

الجامعة العربية

كما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن "إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي، معتبراً أنه "يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافراً على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها".

وأكد المجلس، في بيان أصدره مساء الثلاثاء "رفضه المطلق وإدانته بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة عربية، وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وحذر "من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك".

التعاون الإسلامي