قالت السلطات في بيرو إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تسبب إعصار قوي في هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدوث فيضانات كبيرة بالمناطق الشمالية للبلاد.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الوقت الذي تسعى فيه لإرسال مساعدات إلى المناطق التي تضررت بشدة من الإعصار المعروف باسم "ياكو".

وقال المعهد الوطني للدفاع المدني إن الفيضانات الناجمة عن الإعصار أودت بحياة ستة أشخاص.

وأضاف أن 58 شخصاً في المجمل قُتلوا منذ بداية موسم الأمطار الذي بدأ قبل بضعة أشهر.

وتشهد بيرو حالة من عدم الاستقرار واحتجاجات مناهضة للحكومة منذ أن أطاح الكونغرس بالرئيس السابق بيدرو كاستيو من السلطة في ديسمبر/كانون الأول.