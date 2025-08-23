وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي: "اليوم يمكن التقدم نحو صفقة تُعيد جميع الأسرى وتُنهي الحرب، لذلك أدعو نتنياهو ولابيد وليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة تكون فداءً للأسرى"، مضيفاً أن مقترحه "يتضمن أن تكون الحكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر فقط، على أن تُجرَى بعدها انتخابات عامة".

واقترح غانتس أيضاً أن تكون الحكومة "بلا متطرفين"، مشيراً إلى أنه يتوقع هجوماً سياسياً ضده بعد هذه التصريحات، قائلاً: "أعرف أن مصانع السموم ستبدأ العمل فوراً، سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو، لكن هذا غير صحيح، ما أريده هو إنقاذ الأسرى، ولن أسمح بأن تخسر إسرائيل".

وخاطب غانتس أحزاب المعارضة قائلاً: "أصدقائي في المعارضة، ادخلوا إلى الحكومة، وإذا رفض نتنياهو، فسنعرف أننا فعلنا كل ما في وسعنا".

وردّاً على دعوة غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة "بلا متطرفين"، قال بن غفير في منشور عبر منصة إكس: "رأينا الفارق بين الكابينت (المجلس الأمني الوزاري المصغر) مع غانتس ومن دونه، في إيران ولبنان وسوريا وفي رفح".

وتابع: "ناخبو اليمين اختاروا سياسة يمينية، لا سياسة غانتس، لا حكومة وسط، لا صفقات استسلام مع حماس، نعم للنصر الكامل"، على حد قوله.

في غضون ذلك لاحق محتجون إسرائيليون بن غفير لدى توجهه إلى معبد يهودي، حاملين صور الأسرى الإسرائيليين في غزة مردّدين هتافات بينها "أنت أفشلت الصفقة أيها المجرم الإرهابي"، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن متظاهرين "وصلوا إلى معبد كفار ملال (بين مدينتَي كفار سابا وهود هشارون)، حيث يقضي وزير الأمن القومي مع عائلته عطلة نهاية هذا الأسبوع، وبدؤوا يهتفون ضده، رافعين صور المختطفين (الأسرى بغزة)".

وواجه المتظاهرون بن غفير زعيم حزب "عوتسما هيوديت" (القوة اليهودية)، وأطلقوا نحوه هتافات حادة وهم يرفعون صور الأسرى أمامه، بينها "انظر إلى وجوههم، أنت كاهاني، ومجرم وإرهابي، لقد نسفت الصفقة، أنت خطأ تاريخي".

و"كاهاني" كلمة منسوبة إلى مائير كاهانا مؤسس حركة "كاخ" العنصرية المتطرفة المصنفة "إرهابية" في إسرائيل، الذي يُعتبر بن غفير تلميذاً له.

ويهدّد بن غفير ووزراء آخرون متطرفون، بينهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والاستيطان أوريت ستروك، بالانسحاب من الحكومة حال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.