ونظّم مئات المؤيدين لفلسطين السبت مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل، ومن اللافتات التي رفعها المتظاهرون "الحرية لفلسطين" و"قفوا الإبادة"، و"فرض عقوبات على إسرائيل فوراً".

ورفع المتظاهرون علم فلسطين، ولافتات مكتوباً عليها: "قتل الأطفال ليس دفاعاً"، و"الصمت يخدم الإبادة". وقال الناشط كنعان شعت في كلمة خلال المظاهرة: "استخدام إسرائيل التجويع سلاحاً في غزة ينتهك حقوق الإنسان".

وأكّد شعت ضرورة رفع أصواتهم في هذه القضية، مذكّراً الجميع بأنّ الإبادة الإسرائيلية مستمرة منذ نحو عامين، وشدّد على أن النمسا تتحمل مسؤولية في هذا الشأن، مستشهداً بشركة "BRP Rotax" النمساوية التي تزوّد إسرائيل بمحركات للطائرات المسيّرة.

من جانبها أكدت الناشطة سالي عطية أن الصمت على ما يجري في غزة من إبادة هو تواطؤ، منوهة بأنّ المجتمع النمساوي يجب أن لا يبقى صامتاً إزاء هذه القضية، وأن الحكومة النمساوية تلتزم الصمت حيال الإبادة في غزة.

في سياق متصل احتجّ متظاهرون أمام كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجمعوا في مظاهرة رمزية حاملين الأعلام الفلسطينية مرتدين الكوفيات.

واستلقى المتظاهرون على الأرض تعبيراً عن المدنيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن ينهضوا ويرددوا هتاف: "افتحوا أبواب غزة".

وفي السويد تظاهر مئات الأشخاص بالعاصمة ستوكهولم احتجاجاً على الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيّاً.

وتجمع مئات في ساحة أودن بلان وسط ستوكهولم استجابة لدعوات من منظمات المجتمع المدني، وطالبوا إسرائيل بوقف خططها لاحتلال غزة، مؤكّدين ضرورة فتح ممرات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.