جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت بمقتل أحد ضباطه خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، وذلك في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ذكر جيش الاحتلال أنّ الضابط قُتل جراء انفجار ذخيرة تابعة للجيش خلال حادث عملياتي / Reuters
23 أغسطس 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ "الملازم أوري غيرليتس (20 عاماً) من مستوطنة ميتار، وهو قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة جنوبي القطاع"، موضحاً أنّ "الضابط قُتل جراء انفجار ذخيرة تابعة للجيش خلال حادثة عملياتية".

ووفق معطيات جيش الاحتلال المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل منذ بداية حرب الإبادة على غزة 899 عسكرياً إسرائيلياً، وأصيب 6 آلاف و210 آخرون، بينهم 2880 جندياً أصيبوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وما زال 167 مصاباً يرقدون في المستشفيات لتلقّي العلاج، بينهم 12 إصابة خطيرة و153 إصابة متوسطة، وفق ما أورده جيش الاحتلال السبت.

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي رقابة عسكرية مشددة على التغطية الإعلامية للحرب، وسط اتهامات محلية له بإخفاء حصيلة أكبر من خسائره البشرية والمادية حفاظاً على الروح المعنوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و622 شهيداً، و157 ألفاً و173 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصاً بينهم 114 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
