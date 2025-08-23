وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ "الملازم أوري غيرليتس (20 عاماً) من مستوطنة ميتار، وهو قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة جنوبي القطاع"، موضحاً أنّ "الضابط قُتل جراء انفجار ذخيرة تابعة للجيش خلال حادثة عملياتية".

ووفق معطيات جيش الاحتلال المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل منذ بداية حرب الإبادة على غزة 899 عسكرياً إسرائيلياً، وأصيب 6 آلاف و210 آخرون، بينهم 2880 جندياً أصيبوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وما زال 167 مصاباً يرقدون في المستشفيات لتلقّي العلاج، بينهم 12 إصابة خطيرة و153 إصابة متوسطة، وفق ما أورده جيش الاحتلال السبت.