سياسة
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صور | عريسها من أصل يوناني.. عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن
شهدت العاصمة الأردنية عمان الأحد عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، ذو الأصول اليونانية، وذلك في مراسم بثها الديوان الملكي وقنوات الإعلام الرسمية، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين.
صور | عريسها من أصل يوناني.. عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن
عريسها من أصل يوناني.. عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن / صورة: مواقع التواصل
12 مارس 2023

شهدت العاصمة الأردنية عمان الأحد عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.

وبث الديوان الملكي وقنوات الإعلام الرسمية، على مواقعها وشاشاتها المختلفة مراسم عقد القران وحفل الزفاف.

وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت وآخرين.

والأميرة إيمان (27 عاماً) هي الثانية من حيث الترتيب في أبناء الملك عبد الله الثاني، بعد شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.

أما زوجها، فهو جميل ألكساندر ترميوتس، وُلد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس (29 عاماً) درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الأمريكية.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل مؤسساً مشاركاً وشريكاً في شركة "Outbound Ventures" المالية، ويقيم حاليّاً في مدينة نيويورك الأمريكية.

وللملك الأردني 4 أبناء، اثنان من الذكور وهم الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، ومن الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً) .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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