جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، اليوم الخميس، قيّم فيه باشينيان العلاقات التركية-الأرمينية.

وقال: "يمكن فتح حدود أرمينيا ليس من جهة تركيا فحسب، بل من جهات مختلفة أيضاً. أعتقد أن الحدود بين أرمينيا وتركيا ستُفتح".

وأكد باشينيان استعداد يريفان لتسهيل فتح جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك بين أرمينيا وأذربيجان.