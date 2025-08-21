21 أغسطس 2025
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، اليوم الخميس، قيّم فيه باشينيان العلاقات التركية-الأرمينية.
وقال: "يمكن فتح حدود أرمينيا ليس من جهة تركيا فحسب، بل من جهات مختلفة أيضاً. أعتقد أن الحدود بين أرمينيا وتركيا ستُفتح".
وأكد باشينيان استعداد يريفان لتسهيل فتح جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك بين أرمينيا وأذربيجان.
يشار إلى أن الحدود التركية-الأرمينية لا تزال مغلقة منذ عام 1993 بسبب احتلال يريفان جزءاً من الأراضي الأذربيجانية.
وفُتحت الحدود مرتين فقط لمرور المساعدات الإنسانية عقب الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية في 6 فبراير/شباط 2023.
مصدر:TRT ARABI