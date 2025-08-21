سياسة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية
أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً يتعلق بتفاصيل اتفاقية التجارة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يوليو/تموز الماضي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين / Reuters
21 أغسطس 2025

وقال البيان إن الاتفاقية تمثل دليلاً ملموساً على التزام الاتحاد الأوروبي بتجارة واستثمار عادلين ومتوازنين ومفيدين للجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية سترسي أساساً متيناً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وذكر البيان أن الاتفاقية ستُعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي وتعكس عزمه على معالجة الاختلالات التجارية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والسلع الزراعية الأمريكية.

كما يتضمن الاتفاق مشتريات طاقة بقيمة 750 مليار دولار، إضافةً إلى استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويتناول الاتفاق كذلك قضايا الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، واللوائح البيئية.

وفي يوليو/تموز الماضي، اجتمع ترمب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكوتلندا، وأعلنا اتفاقية تجارية شاملة تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية في السوق الأمريكية، وهو ما حال دون تنفيذ تهديد ترمب بفرض رسوم 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT ARABI
