كما يتضمن الاتفاق مشتريات طاقة بقيمة 750 مليار دولار، إضافةً إلى استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويتناول الاتفاق كذلك قضايا الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، واللوائح البيئية.

وفي يوليو/تموز الماضي، اجتمع ترمب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكوتلندا، وأعلنا اتفاقية تجارية شاملة تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية في السوق الأمريكية، وهو ما حال دون تنفيذ تهديد ترمب بفرض رسوم 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع أغسطس/آب الجاري.