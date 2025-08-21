وقال دمشقية في بيان، إن "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، ستبدأ اليوم انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني".

وأضاف: "ستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

ولفت إلى أن عملية التسليم تأتي تنفيذاً لمقررات قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 21 مايو/أيار 2025، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بتاريخ 23 مايو/أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطتين اللبنانية والفلسطينية، إذ جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني" في لبنان.