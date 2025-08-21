سياسة
انطلاقاً من "برج البراجنة".. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان
أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية ستبدأ اليوم الخميس، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت، وذلك في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.
جنود من الجيش اللبناني / AA
21 أغسطس 2025

وقال دمشقية في بيان، إن "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، ستبدأ اليوم انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني".

وأضاف: "ستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

ولفت إلى أن عملية التسليم تأتي تنفيذاً لمقررات قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 21 مايو/أيار 2025، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بتاريخ 23 مايو/أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطتين اللبنانية والفلسطينية، إذ جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني" في لبنان.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تديرها أمنياً الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً معترفاً بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، فيما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 5 أغسطس/آب أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب، ملوّحاً بأنها قد تتسبب في "حرب أهلية".

وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة تأييدها الخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.

