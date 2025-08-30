وأُصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قرية عنزا جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "نقلت إلى المستشفى إصابة لشاب (27 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ من قرية عنزا".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية عنزا وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الفخذ، ثم نُقل إلى المركز الصحي في قرية عجة المجاورة.

ولفتت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم أيضاً بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مدينة البيرة، برفقة عدد من الآليات العسكرية، وذلك انطلاقاً من مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المدينة.

وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى بلدتي تقوع وجورة الشمعة جنوب شرقي بيت لحم، وتمركز جيش الاحتلال في حي العمور وسط بلدة تقوع، وداهم منزل المواطن حابس العمور وفتشه، إضافةً إلى اقتحام جورة الشمعة والتمركز في محيط الجامعة.

وبشكل يومي ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات في الضفة، ويعتقل فلسطينيين، فيما يوفر الحماية لهجمات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

خطوات تصعيدية

في سياق متصل، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الأحد المقبل، خطوات تصعيدية عقابية ضد الفلسطينيين، بينها ضم أجزاء من الضفة، رداً على موجة الاعترافات الدولية المتوقعة بدولة فلسطين.

وحسب ما نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة، فإنّ الخطوات التي سيبحثها الكابينت، قد تشمل فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إلى جانب إخلاء تجمع خان الأحمر البدوي شرق القدس، والدفع بمشاريع استيطانية في مخطط "إي 1".