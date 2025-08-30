وأُصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قرية عنزا جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "نقلت إلى المستشفى إصابة لشاب (27 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ من قرية عنزا".
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية عنزا وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الفخذ، ثم نُقل إلى المركز الصحي في قرية عجة المجاورة.
ولفتت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم أيضاً بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.
في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مدينة البيرة، برفقة عدد من الآليات العسكرية، وذلك انطلاقاً من مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المدينة.
وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى بلدتي تقوع وجورة الشمعة جنوب شرقي بيت لحم، وتمركز جيش الاحتلال في حي العمور وسط بلدة تقوع، وداهم منزل المواطن حابس العمور وفتشه، إضافةً إلى اقتحام جورة الشمعة والتمركز في محيط الجامعة.
وبشكل يومي ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات في الضفة، ويعتقل فلسطينيين، فيما يوفر الحماية لهجمات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.
خطوات تصعيدية
في سياق متصل، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الأحد المقبل، خطوات تصعيدية عقابية ضد الفلسطينيين، بينها ضم أجزاء من الضفة، رداً على موجة الاعترافات الدولية المتوقعة بدولة فلسطين.
وحسب ما نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة، فإنّ الخطوات التي سيبحثها الكابينت، قد تشمل فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إلى جانب إخلاء تجمع خان الأحمر البدوي شرق القدس، والدفع بمشاريع استيطانية في مخطط "إي 1".
و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراضٍ فلسطينية في المنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.
وقالت القناة إن النقاشات تأتي في إطار الرد الإسرائيلي على موجة الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطين من عدد من الدول الأوروبية والدولية خلال الشهر المقبل.
وحسب المصدر، سيبحث الكابينت أيضاً مصادرة أموال السلطة الفلسطينية، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهات وتصعيد أمني في الضفة الغربية خلال سبتمبر/أيلول المقبل، تزامناً مع فترة الأعياد اليهودية، إذ يُتوقَّع استدعاء قوات احتياط إضافية للجبهة هناك.
ويقطن خان الأحمر نحو 200 فلسطيني بدوي، وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أوامر متكررة بهدمه، فيما علّقت الحكومات السابقة تنفيذ الإخلاء تحت ضغط دولي.
تأتي هذه التطورات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، إذ يُرتقب أن تدفع دول بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول أوروبية أخرى سبق أن أعلنت مواقف مشابهة، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
يأتي ذلك فيما ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت 63 ألفاً و25 شهيداً، و159 ألفاً و490 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً.
وبموازاة الإبادة في غزة تشن إسرائيل عدواناً عسكرياً على الضفة الغربية أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافةً إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.