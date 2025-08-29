وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في بيان عبر منصة "إن سوسيال NSosyal" التركية، الجمعة، أنّ الرئيس أردوغان سيزور مدينة تيانجين الصينية، الأحد والاثنين، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح دوران: "سيُلبي رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان، دعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بالمشاركة كضيف شرف في القمة الخامسة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات في منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستُعقد في مدينة تيانجين يومي 31 أغسطس/آب – 1 سبتمبر/أيلول 2025".