الرئيس أردوغان يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي الأحد والاثنين
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نسختها الخامسة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات، المقررة في مدينة تيانجين الصينية يومي الأحد والاثنين.
الرئيس أردوغان سيزور مدينة تيانجين الصينية الأحد والاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون / AA
29 أغسطس 2025

وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في بيان عبر منصة "إن سوسيال NSosyal" التركية، الجمعة، أنّ الرئيس أردوغان سيزور مدينة تيانجين الصينية، الأحد والاثنين، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح دوران: "سيُلبي رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان، دعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بالمشاركة كضيف شرف في القمة الخامسة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات في منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستُعقد في مدينة تيانجين يومي 31 أغسطس/آب – 1 سبتمبر/أيلول 2025".

وتابع: "في إطار الزيارة، سيُلقي رئيس جمهوريتنا كلمة في الجلسة الموسعة للقمة يوم الاثنين، الأول من سبتمبر/أيلول. كما سيعقد الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، وفي مقدمتهم نظيره (الصيني) المضيف شي جين بينغ".

