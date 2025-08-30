وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إنها ستعقد جلسة في القصر الجمهوري بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلّف الجيش اللبناني بوضعها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي صدر في 5 أغسطس/آب الجاري".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الجمعة، أن الجيش اللبناني تسلم الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي 21 أغسطس/آب الجاري تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في أول مرحلة، قبل أن يتسلم الخميس، السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال أبو ردينة إن "الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي: برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)".

وأضاف أن ذلك "جاء بناءً على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو/أيار الماضي".

ولفت إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".