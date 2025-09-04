تركيا
1 دقيقة قراءة
أنقرة: مزاعم "مخطط اغتيال وزير إسرائيلي" حملة تضليل ضد سياستنا تجاه فلسطين
أكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الزجّ باسم تركيا في تقارير إسرائيلية تتحدث عن "مخطط لاغتيال وزير إسرائيلي" هو جزء من حملة ممنهجة للتضليل الإعلامي ضد أنقرة.
أنقرة: مزاعم "مخطط اغتيال وزير إسرائيلي" حملة تضليل ضد سياستنا تجاه فلسطين
زعم جهاز "الشاباك" أن أشخاص "يعملون بتوجيه من قيادة حركة حماس في تركيا، خططوا لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير" / Reuters Archive
4 سبتمبر 2025

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن ما جرى تقديمه في الإعلام الإسرائيلي بوصفه "تطوراً جديداً" يعود في الحقيقة إلى واقعة حدثت قبل 8 أشهر، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين أُوقفوا في حينه نفوا وجود أي صلة لهم بتركيا، وهو ما أكده أيضاً مسؤولون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشدد البيان على أن الهدف الأساسي من نشر مثل هذه الأخبار هو خلق صورة مضللة ومقصودة ضد تركيا على الساحة الدولية، والإساءة إلى سياستها تجاه القضية الفلسطينية، داعياً الرأي العام والجهات المعنية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الحملات الدعائية.

اختيارات المحرر

وأمس الأربعاء، ادّعى جهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق إعلام عبري، أنهم اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة "خلية تابعة لحركة حماس من منطقة الخليل"، زاعمين أنها "تعمل بتوجيه من قيادة الحركة في تركيا، وخططت لاغتيال وزير الأمن القومي وعضو الكنيست إيتمار بن غفير باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us