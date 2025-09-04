وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في بيان عبر منصة "إن سوسيال"، إنه شارك عبر الاتصال المرئي في القمة الخامسة لزعماء "تحالف الراغبين"، مشيراً إلى أنه سبق أن حضر أربع قمم مماثلة، ممثلاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح يلماز أن الاجتماع، الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصيغة هجينة، تناول المبادرات الدبلوماسية لإحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا، على خلفية التحركات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأضاف يلماز: "تركيا تؤكد مجدداً أنها مستعدة لتولي دور قيادي في جميع المجالات لضمان سلام دائم، وأن الدبلوماسية والحوار بين الأطراف يجب أن يحظيا بالأولوية"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل دعم العملية الدبلوماسية بجميع إمكاناتها، حتى يتحقق هذا الهدف".
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، فيما احتضنت قبل ذلك في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.