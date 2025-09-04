وأعرب زيلينسكي، في مشاركته التدوينة، عن امتنانه لتركيا لوقوفها إلى جانب أوكرانيا.

وقال يلماز في تدوينته: "شاركت ممثلاً عن رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي في القمة الخامسة لقادة “تحالف الراغبين”، بعد أن كنت قد حضرت أربع قمم سابقة بشكل مباشر".

وأضاف: "خلال الاجتماع الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرت مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وتابع نائب الرئيس التركي: "نحن في تركيا، نؤكد استعدادنا للاضطلاع بدور ريادي في جميع المجالات من أجل إرساء السلام الدائم، ونشدد مرة أخرى على أولوية الدبلوماسية والحوار بين الأطراف. سنواصل المساهمة بكامل إمكاناتنا في المسار الدبلوماسي حتى يتحقق السلام العادل والدائم".