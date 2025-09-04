تركيا
2 دقيقة قراءة
زيلينسكي يشكر تركيا على دعم أوكرانيا عقب قمة زعماء "تحالف الراغبين"
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن شكره لتركيا على دعمها لبلاده، وذلك من خلال مشاركة تدوينة لجودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منصة "إكس".
جودت يلماز يشارك عبر الاتصال المرئي في القمة الخامسة لزعماء "تحالف الراغبين"، ممثلاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان / AA
4 سبتمبر 2025

وأعرب زيلينسكي، في مشاركته التدوينة، عن امتنانه لتركيا لوقوفها إلى جانب أوكرانيا.

وقال يلماز في تدوينته: "شاركت ممثلاً عن رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي في القمة الخامسة لقادة “تحالف الراغبين”، بعد أن كنت قد حضرت أربع قمم سابقة بشكل مباشر".

وأضاف: "خلال الاجتماع الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرت مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وتابع نائب الرئيس التركي: "نحن في تركيا، نؤكد استعدادنا للاضطلاع بدور ريادي في جميع المجالات من أجل إرساء السلام الدائم، ونشدد مرة أخرى على أولوية الدبلوماسية والحوار بين الأطراف. سنواصل المساهمة بكامل إمكاناتنا في المسار الدبلوماسي حتى يتحقق السلام العادل والدائم".

وفي وقت سابق الخميس، استضاف ماكرون قمةً عبر الإنترنت لقادة "تحالف الراغبين" التي عقدت برئاسة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أُعلن عقب قمة عُقدت في لندن في مارس/آذار الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويهدف التحالف الذي يضم 35 عضواً، إلى ما سماه "ردع العدوان الروسي على أوكرانيا" وبناء سلام مستدام في المنطقة، في حين رفضت موسكو المبادرة، معتبرة أنها ستطيل أمد الحرب بدل تحقيق السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
