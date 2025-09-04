تركيا
تركيا: نعمل مع أذربيجان على تعزيز إمدادات الطاقة وأمنها في أوروبا والعالم
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده وأذربيجان تقدمان مساهمات جوهرية في ضمان إمدادات النفط وتعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف / AA
4 سبتمبر 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على هامش أعمال المنتدى الرابع للطاقة التركي-الأذربيجاني المنعقد في مدينة إزمير، بمشاركة وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف.

وأوضح بيرقدار أن التعاون التركي-الأذربيجاني في مجال الطاقة بلغ مستوى رفيعاً، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على المساهمات الثنائية في تنمية اقتصاد البلدين، بل يتعداها إلى دور حيوي في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا والعالم.

من جانبه، شدد الوزير الأذربيجاني برويز شهبازوف على أن البلدين يعملان منذ سنوات طويلة شريكين رئيسيين في تحقيق السلام الإقليمي، مؤكداً أن الشراكة بين أنقرة وباكو تشمل مختلف المجالات، إلى جانب الطاقة.

وأضاف شهبازوف أن المنتدى يشكل قوة دافعة لمزيد من تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين وتطوير آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في المنتدى، الذي يُنظم بالتعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين، أكثر من ثلاثة آلاف مندوب، من بينهم دبلوماسيون ومسؤولون بارزون من تركيا وأذربيجان ودول عدة حول العالم.

مصدر:TRT Arabi
