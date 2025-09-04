جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على هامش أعمال المنتدى الرابع للطاقة التركي-الأذربيجاني المنعقد في مدينة إزمير، بمشاركة وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف.

وأوضح بيرقدار أن التعاون التركي-الأذربيجاني في مجال الطاقة بلغ مستوى رفيعاً، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على المساهمات الثنائية في تنمية اقتصاد البلدين، بل يتعداها إلى دور حيوي في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا والعالم.

من جانبه، شدد الوزير الأذربيجاني برويز شهبازوف على أن البلدين يعملان منذ سنوات طويلة شريكين رئيسيين في تحقيق السلام الإقليمي، مؤكداً أن الشراكة بين أنقرة وباكو تشمل مختلف المجالات، إلى جانب الطاقة.