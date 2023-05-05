أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن جائحة كورونا "لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية"، ما يمثل نهاية رمزية للوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7 ملايين شخص بالعالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية: "بأمل كبير أعلن انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

بيد أنه في المقابل أكد أن إعلانه السابق لا يعني "انتهاء الوباء نفسه، وعدم تصنيفه تهديداً صحياً عالمياً".

وأوضح أن آلاف الأشخاص "ما زالوا يموتون بسبب الفيروس كل أسبوع"، مشيراً إلى الارتفاع الأخير في عدد الحالات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وفي السياق، أعرب غيبريسوس عن أسفه لما تسببت فيه جائحة كورونا من "أضرار" للمجتمع الدولي، لا سيما في مجال الاقتصاد.

وتابع: "لقد غيّر فيروس كورونا عالمنا وغيّرنا"، محذراً من أن مخاطر متحوراته الجديدة "لا تزال قائمة".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على ظهوره نهاية 2019 بالصين، رُصد نحو 764 مليون إصابة بكورونا، على مستوى العالم.