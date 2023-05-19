يصادف يوم 19 مايو/أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

واحتفلت تركيا، الجمعة، بإحياء ذكرى أتاتورك، ويوم الشباب والرياضة، وهو تاريخ يمثل بداية حرب الاستقلال في البلاد.

وكان 19 مايو/أيار 1919 هو اليوم الذي وصل فيه كمال أتاتورك - مؤسس الجمهورية التركية لاحقاً - إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت بعد أربع سنوات إلى تأسيس الجمهورية التركية.

وجرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول عندما كانت إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، تحت احتلال قوات الحلفاء.

وفي عام 1938، كرس أتاتورك يوم 19 مايو/أيار لشباب الأمة التركية يوماً للشباب والرياضة - وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد.

رسالة أردوغان

من ناحيته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمة بهذه المناسبة، وقال في رسالة "أهنئكم بأصدق مشاعري في 19 مايو، إحياء ذكرى أتاتورك، ويوم الشباب والرياضة".

وأضاف أن "تاريخ 19 مايو 1919، الذي أهداه الشاب التركي مصطفى كمال، هو رمز لإحياء أجدادنا لروح المقاومة بإيمان كبير، حتى في مواجهة المستحيلات".

وتابع: "19 مايو هو اليوم الذي بدأت فيه الأمة التركية في كتابة واحدة من أعظم الملاحم البطولية التي شهدها التاريخ على الإطلاق، حيث أكدت أنها لن تخضع للقوى الإمبريالية".

وشدد أردوغان على أن تركيا تتطور وتنمو و"ستقدم المزيد من الدعم للشباب حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم".

وفي إطار الفعاليات الاحتفالية، توجه وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرّم قصاب أوغلو، على رأس وفد إلى ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

كما توجهت حشود كبيرة من الأتراك إلى الضريح لوضع أكاليل من الزهور فوقه.

وشهدت الولايات التركية الأخرى وفي مقدمتها إسطنبول احتفالات بهذه المناسبة التي تعد عطلة رسمية في البلاد.