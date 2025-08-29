وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الغارة نُفذت بصاروخ موجه استهدف سيارة عند المدخل الشرقي للبلدة، ما أدى إلى سقوط قتيل لم تحدد هويته. بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق أنه اغتال مسؤول هيئة كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، علي أحمد نعيم معتوق.
في السياق، جدّدت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل" دعوتها، إلى احترام الخط الأزرق الحدودي و"وقف الأعمال العدائية بشكل كامل"، وذلك بعد يوم واحد على مقتل ضابط وجندي لبنانيين بانفجار مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة بقضاء صور.
وقدمت اليونيفيل في بيانها تعازيها للجيش اللبناني وعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن "الخسارة المأساوية تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه القوات المسلحة اللبنانية وهي تتحمل مسؤوليات إضافية في الجنوب".
"نرفض الاستسلام لإملاءات واشنطن وإسرائيل"
بالتوازي، اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن الطروحات التي حملها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى بيروت تمثل "إملاءً إسرائيلياً يفرض الاستسلام على لبنان".
وقال في مقابلة مع صحيفة "لوريان لو جور" الجمعة إن وفد الكونغرس الأمريكي، الذي زار بيروت مؤخراً، حمل شروطاً تتمثل بـ"نزع سلاح حزب الله، وبعدها سيُبحث إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة"، واصفاً الطرح بأنه "استسلام مرفوض".
وأكد جنبلاط أن "الحل يكمن بالحوار الداخلي لإقناع حزب الله"، مشدداً على أن "الأمين العام المساعد للحزب نعيم قاسم محق حين يعتبر أن سلاح الحزب هو روح أنصاره". وأضاف أن "جزءاً كبيراً من عملية نزع السلاح تحقق جنوب الليطاني، لكن لا بد من تعزيز قدرات الجيش اللبناني عدداً وتجهيزاً".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد شدد، الثلاثاء، خلال لقائه الوفد الأمريكي في بيروت، على أن مسار حصر السلاح بيد الدولة "انطلق ولا عودة فيه إلى الوراء"، مؤكداً أن هذا المسار "مطلب وضرورة لبنانية وطنية متفق عليها منذ اتفاق الطائف".
وفي يونيو/حزيران الماضي قدّم الموفد الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من خمس نقاط حدودية وإطلاق أموال لإعمار الجنوب، قبل أن تُدخل بيروت تعديلات عليها وتقر "أهداف المقترح" في أغسطس/آب الجاري، ما أثار خلافاً حاداً مع الحزب.
واندلعت المواجهات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، أسفرت عن مقتل نحو 4 آلاف شخص في لبنان، بينهم الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وإصابة نحو 17 ألف آخرين.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 282 قتيلاً و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.