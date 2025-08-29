وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الغارة نُفذت بصاروخ موجه استهدف سيارة عند المدخل الشرقي للبلدة، ما أدى إلى سقوط قتيل لم تحدد هويته. بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق أنه اغتال مسؤول هيئة كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، علي أحمد نعيم معتوق.

في السياق، جدّدت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل" دعوتها، إلى احترام الخط الأزرق الحدودي و"وقف الأعمال العدائية بشكل كامل"، وذلك بعد يوم واحد على مقتل ضابط وجندي لبنانيين بانفجار مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة بقضاء صور.

وقدمت اليونيفيل في بيانها تعازيها للجيش اللبناني وعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن "الخسارة المأساوية تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه القوات المسلحة اللبنانية وهي تتحمل مسؤوليات إضافية في الجنوب".

"نرفض الاستسلام لإملاءات واشنطن وإسرائيل"

بالتوازي، اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن الطروحات التي حملها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى بيروت تمثل "إملاءً إسرائيلياً يفرض الاستسلام على لبنان".

وقال في مقابلة مع صحيفة "لوريان لو جور" الجمعة إن وفد الكونغرس الأمريكي، الذي زار بيروت مؤخراً، حمل شروطاً تتمثل بـ"نزع سلاح حزب الله، وبعدها سيُبحث إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة"، واصفاً الطرح بأنه "استسلام مرفوض".