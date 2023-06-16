أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستُعقد يومي 20 و21 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة، إن الاجتماع العشرين سيُعقد في العاصمة أستانة بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضحت أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة لمراقب.

ومن المقرر أن تبحث الأطراف المشاركة تغيرات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين في سوريا كإجراءات لزيادة الثقة بين الأطراف.

كما سيجري استعراض الوضع الإنساني في سوريا وتوفير الظروف الملائمة لإعادة بناء البلاد وعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وكانت الجولة السابقة لمسار أستانة عُقدت يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.