سياسة
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الجولة العشرون.. الدول الضامنة لمسار أستانة تلتقي في كازاخستان
يعقد الاجتماع الـ20 لمسار أستانة بشأن الملف السوري بالعاصمة الكازاخستانية بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران وممثلي النظام والمعارضة السوريين، حسب وزارة خارجية كازاخستان. وسيناقش الاجتماع مكافحة الإرهاب وإطلاق الرهائن والبحث عن المفقودين.
الجولة العشرون.. الدول الضامنة لمسار أستانة تلتقي في كازاخستان
الدول الضامنة لمسار أستانة ستلتقي في كازاخستان - أرشيفية من الجولة الـ19 / صورة: AA 
16 يونيو 2023

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستُعقد يومي 20 و21 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة، إن الاجتماع العشرين سيُعقد في العاصمة أستانة بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضحت أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة لمراقب.

ومن المقرر أن تبحث الأطراف المشاركة تغيرات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين في سوريا كإجراءات لزيادة الثقة بين الأطراف.

كما سيجري استعراض الوضع الإنساني في سوريا وتوفير الظروف الملائمة لإعادة بناء البلاد وعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وكانت الجولة السابقة لمسار أستانة عُقدت يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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