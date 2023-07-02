سياسة
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صاروخ سوري يسقط في إسرائيل.. وتل أبيب تشنّ غارات قرب حمص
سقط صاروخ سوري مضاد للطائرات في مناطق إسرائيلية بعد انفجاره في السماء مخلفاً دوياً تسبب في حالة من الذعر. وأشارت مصادر في النظام السوري إلى أن إسرائيل شنت غارات قرب حمص، وأن المنظومات الدفاعية أطلقت عدداً من الصواريخ.
صاروخ سوري يسقط في إسرائيل.. وتل أبيب تشنّ غارات قرب حمص
أجزاء من الصاروخ السوري الذي وقع في إسرائيل. / صورة: ynet.co.il
2 يوليو 2023

شنَّت مقاتلات إسرائيلية ضربات جوية قرب مدينة حمص السورية فجر الأحد، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية، حسب وكالة أنباء النظام السوري.

في الوقت ذاته استيقظ آلاف الإسرائيليين على صوت انفجار عالٍ، وتبيَّن لاحقاً أن سببه صاروخ مضاد للطائرات أطلقته المنظومات الجوية السورية وانفجر في السماء، لكن بعض أجزائه الكبيرة سقط في مناطق مختلفة، منها مدينة رهط العربية.

وقال مصدر في النظام السوري إنه "في نحو الساعة 00,20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفَّذ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف: "وقد تصدَّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي بيان لم يأتِ على ذكر هذه الضربات، قال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية، ويبدو أن الصاروخ انفجر في الجو.. ولا توجد أي تعليمات للجبهة الداخلية".

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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