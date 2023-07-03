بأكف ضارعة بالدعاء وأعيُن تنساب منها دموع الوداع، أُسدل الستار على أول موسم كامل لحج بيت الله الحرام بعد انتهاء جائحة كورونا، بعدد تجاوز 1.8 مليون حاج وبنجاح سعودي كبير أقرت به تهانٍ عربية، بالإضافة إلى مشاركة تركية لافتة في مبادرة "طريق مكة".

موسم الحج 1444 هجرية (2023)، الذي استمر ستة أيام، جذب أنظار العالم واختتمته السعودية بالإعلان عن أول تنظيم مبكر لإجراءات الحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم 2024.

وعبر إحصائيات وبيانات رسمية، يرصد التقرير الآتي ملامح بارزة مع وداع موسم الحج:

أولاً: عودة كاملة لعدد الحُجّاج بعد كورونا

عدد حُجّاج هذا العام بلغ مليوناً و845 ألفاً و45 حاجاً من أكثر من 150 دولة، هم مليون و660 ألفاً و915 قدموا من خارج السعودية، فيما بلغ عدد حُجّاج الداخل 184 ألفاً و130 حاجاً من مواطنين ومقيمين في المملكة.

بلغ عدد الحُجّاج الذكور 969 ألفاً و694 حاجاً، فيما بلغ عدد الإناث 875 ألفاً و351 حاجة.

عدد الحُجّاج القادمين من الدول العربية بلغ 346 ألفاً و214 حاجاً بنسبة 21%، فيما بلغ عدد حُجّاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية مليوناً و56 ألفاً و317 حاجاً بنسبة 63.5%.

وبلغ عدد حُجّاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والبلدان الأخرى 36 ألفاًً و521 حاجاً بنسبة 2.1%.

أما عن طُرق قدوم الحُجّاج من خارج المملكة، فقد وصل مليون و593 ألفاً و271 حاجاً عبر المنافذ الجوية، و60 ألفاً و813 حاجاً من المنافذ البرية، و6 آلاف و831 عن طريق المنافذ البحرية.

ويُعَدّ موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحُجّاج منذ جائحة كورونا، إذ بلغ عدد حُجّاج الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم حج 2021 على 60 ألفاً فقط من داخل المملكة.

واقتصر موسم 2020 على نحو 10 آلاف حاج من داخل السعودية، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كل أرجاء العالم.

ثانياً: أرقام لجهود لافتة

الشركة السعودية للكهرباء سجلت أحمالاً قصوى غير مسبوقة بلغت 4464 ميغاوات، دون أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.

وشرعت وزارة الشؤون الإسلامية في توزيع مليوني نسخة من المصاحف الشريفة على الحُجّاج المغادرين في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وأجاب المختصون عن أسئلة ما يزيد على 100 ألف حاج، وأرشد عناصر الكشافة 206 آلاف و582 حاجاً تائهاً.

وبلغ حجم استهلاك البيانات 49 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 20 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، وبمتوسط سرعات تحميل تتجاوز 222 ميغابايت/ثانية.

ونقَل قطار المشاعر المقدسة 2.13 مليون راكب على متن 2208 رحلة خلال موسم الحج.

كما أعلنت وزارة الصحة خلوّ الموسم من تفشي أي أوبئة أو أي "مهددات صحية".

ومكّنت وزارة الحج والعمرة 450 شخصاً من ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج هذا العام.

وجرى توزيع أكثر من مليونَي عبوة من ماء زمزم.

وضبطت الجهات الأمنية 17 ألفاً و615 شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم 9 آلاف و509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فضلاً عن ضبط 105 حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ثالثاً: انضمام تركيا إلى مبادرة "طريق مكة"

للمرة الأولى انضمت تركيا هذا العام إلى مبادرة "طريق مكة" التي دشنتها وزارة الداخلية السعودية بهدف إتمام إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

ومنذ خمسة أعوام، تُطبَّق تلك المبادرة في خمس دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، وشملت للمرة الأولى هذا العام كلاً من تركيا وكوت ديفوار.

رابعاً: إعلان عن أول تنظيم مبكر للحج

السبت الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء إجراءات أول تنظيم مبكر للحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم عام 2024، مشيرة إلى أنها سلمت وثائق إلى الدول المعنية تتضمن مخططاً زمنياً للموسم المقبل.

خامساً: تهانٍ بالنجاح

عربياً، قدمت دول وهيئات وشخصيات تهانيَ للقيادة السعودية بنجاح موسم الحج، بينها: الإمارات وقطر والكويت ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي، إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب.

كما قدمت المؤسسات والوزارات والوزراء وكبار المسؤولين في السعودية تهانيَ مماثلة.

سادساً: معالم جذبت أنظار العالم

شهد موسم الحج معالم بارزة جذبت أنظار العالم، منها مشعر مِنى الذي توجد به أكبر مدينة خيام متطورة في العالم، فضلاً عن جبل عرفات الذي تجمّع فيه الحُجّاج باعتباره الركن الأعظم في الحج.