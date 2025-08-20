وخلال لقائه مع الجالية الإيرانية ضمن زيارته بيلاروسيا، أشار بزشكيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، نفَّذ هجمات ضد المراكز النووية الإيرانية، موضحاً أن هذه الاعتداءات ما كانت لتحدث دون هذا الدعم الخارجي، متهماً واشنطن بأنها زوَّدت إسرائيل بالتكنولوجيا والإمكانات، في خرق واضح للقوانين الدولية.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى الوضع الإنساني في فلسطين، معتبراً أن ما يجري جريمة موثقة أمام أنظار العالم، إذ استُشهد نحو ستين ألف إنسان، وتعرض شعب أعزل للتجويع والحرمان من الماء والغذاء، متسائلاً عن جدوى الحديث عن حقوق الإنسان في ظل هذه الانتهاكات التي تهز الضمير العالمي.

وأكد أن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية تقوم على رفض سباق التسلح والدعوة إلى السلام، مشيراً إلى أن القدرة الدفاعية الإيرانية، خصوصاً في مجال الصواريخ، تشكل وسيلة ردع ضرورية، موضحاً أنه لولا هذه القدرات "لكنَّا نُقصف كأهالي غزة يومياً وما كان أحد يحتجّ، لأن إسرائيل حرة في أن تستهدف أي مكان متى ما تشاء".