أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يشكّل الأساس الضروري لاستقرار المجتمعات، مشدداً على أن إيران تسعى للعيش السلمي مع جميع الشعوب.
الرئيس الإيراني: احترام السيادة أساس الاستقرار وإيران متمسكة بالسلام رغم الضغوط / TRT Arabi
20 أغسطس 2025

وخلال لقائه مع الجالية الإيرانية ضمن زيارته بيلاروسيا، أشار بزشكيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، نفَّذ هجمات ضد المراكز النووية الإيرانية، موضحاً أن هذه الاعتداءات ما كانت لتحدث دون هذا الدعم الخارجي، متهماً واشنطن بأنها زوَّدت إسرائيل بالتكنولوجيا والإمكانات، في خرق واضح للقوانين الدولية.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى الوضع الإنساني في فلسطين، معتبراً أن ما يجري جريمة موثقة أمام أنظار العالم، إذ استُشهد نحو ستين ألف إنسان، وتعرض شعب أعزل للتجويع والحرمان من الماء والغذاء، متسائلاً عن جدوى الحديث عن حقوق الإنسان في ظل هذه الانتهاكات التي تهز الضمير العالمي.

وأكد أن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية تقوم على رفض سباق التسلح والدعوة إلى السلام، مشيراً إلى أن القدرة الدفاعية الإيرانية، خصوصاً في مجال الصواريخ، تشكل وسيلة ردع ضرورية، موضحاً أنه لولا هذه القدرات "لكنَّا نُقصف كأهالي غزة يومياً وما كان أحد يحتجّ، لأن إسرائيل حرة في أن تستهدف أي مكان متى ما تشاء".

واختتم بزشكيان جولته التي شملت أرمينيا وبيلاروسيا، حيث أجرى محادثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيسة مجلس المجمع الوطني ناتاليا كاتشانوفا، ورئيس مجلس النواب إيغور سرغينكو. وأسفرت الزيارة عن توقيع 12 وثيقة تعاون، وبيان مشترك. كما التقى خلال زيارته أرمينيا عدداً من علماء الدراسات الإيرانية والجالية الإيرانية ورجال الأعمال، قبل أن يغادر العاصمة مينسك عائداً إلى طهران، مساء الأربعاء.


