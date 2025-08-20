وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيّرة مُعادية قصفت سيارة في محلة الحوش، ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح طفيفة، جرى نقلهم للمستشفيات القريبة".

لكنها عادت في وقت لاحق ونقلت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة، قوله في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى إلى تضرر منزل يقع مقابل موقع الاستهداف، فيما واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التحليق في أجواء مدينة صور.