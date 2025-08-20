سياسة
أصيب 7 أشخاص، مساء الأربعاء، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة الحوش، شرقي مدينة صور جنوبي لبنان.
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في صور جنوبي لبنان وتصيب 7
صورة أرشيفية لغارة إسرائيلية على جنوب لبنان / Reuters
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيّرة مُعادية قصفت سيارة في محلة الحوش، ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح طفيفة، جرى نقلهم للمستشفيات القريبة".

لكنها عادت في وقت لاحق ونقلت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة، قوله في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى إلى تضرر منزل يقع مقابل موقع الاستهداف، فيما واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التحليق في أجواء مدينة صور.

وتواصل إسرائيل بشكل شبه يومي شن هجمات على مناطق مختلفة بلبنان تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى. وشنّت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

